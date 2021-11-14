Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

В розыске нелегалов приняли участие полицейские, военные и пограничники. Им удалось задержать 22 гражданина Ирака.

Группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока в количестве 50 человек силой прорвалась на территорию Польши из Беларуси в районе населенного пункта Стажин. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

Вчера около 17 часов, около Стажина в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака, - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу. Один из брошенных камней попал в шлем полицейского и повредил его.