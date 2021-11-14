Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:01

"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего тренера "Реала"

15:38

Сын Каддафи примет участие в выборах президента Ливии

15:02

Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

14:30

На Донбассе поселок Невельское попал под обстрел

14:03

Россия будет поставлять истребители, средства ПВО и другое оружие в Беларусь

13:31

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Днепре, - ГСЧС

13:04

Барселона может подписать форварда "РБ Зальцбурга"

12:32

На Харьковщине в парке выкопали человеческие кости

12:05

Россия начала поставки комплексов С-400 в Индию

11:33

Британия призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2"

11:06

Вакцинация от коронавируса: за минувший день темпы упали в два раза

10:34

Хави одобрил продление контракта с Гави

10:07

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Днепре (видео)

09:35

Принят итоговый документ саммита по климату

09:08

В Украине почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

  8   0 14.11.2021, 15:02 | Новости, Мир
Десятки мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси

В розыске нелегалов приняли участие полицейские, военные и пограничники. Им удалось задержать 22 гражданина Ирака.

Группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока в количестве 50 человек силой прорвалась на территорию Польши из Беларуси в районе населенного пункта Стажин. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

Вчера около 17 часов, около Стажина в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака, - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу. Один из брошенных камней попал в шлем полицейского и повредил его.

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (332)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]