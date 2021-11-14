На Донбассе поселок Невельское попал под обстрел

В одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

В Донецкой области сепаратисты обстреляли ночью из минометов поселок Невельское. Повреждения получили четыре жилых дома. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на свой странице в Facebook в воскресенье, 14 ноября.

По его данным, два частных дома уничтожены полностью.

"Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной. При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - написал Кириленко.

Он добавил, что дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждении состоится в течение дня силами правоохранителей и местных властей.