Россия начала поставки комплексов С-400 в Индию

По контракту Россия должна поставить индийской стороне пять полков С-400 Триумф на общую сумму $5,43 млрд.

Россия начала поставку первой партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в Индию. Об этом сказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, сообщает Интерфакс в воскресенье, 14 ноября.

"Первые поставки уже начались", - заявил Шугаев на международной выставке Dubai Airshow-2021.

По его словам, Индия получит первый дивизион С-400 до конца нынешнего года.

При этом в июле стало известно, что первая партия С-400 для Индии находится на финальном этапе производства.

Как известно, в октябре 2018 года был подписан контракт на поставку Индии пяти полков С-400 Триумф на общую сумму $5,43 млрд. Соглашение должно быть выполнено до конца 2024 года.