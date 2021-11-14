На Харьковщине в парке выкопали человеческие кости

Найденные останки могут принадлежать как красноармейцам, так и немцам, погибшим во время Второй мировой войны, заявил эксперт.

В центре города Изюм в Харьковской области во время раскопок были обнаружены человеческие кости. Об этом сообщается на странице Изюм TV в Facebook.

По данным медиа, останки были найдены возле памятника погибшим во время гражданской войны, находящегося в начале аллеи Центрального парка. При этом, почему велись раскопки в таком месте и кто их инициировал, данных пока нет.

"Кости могут принадлежать как красноармейцам, так и немцам, погибшим во время Второй мировой войны, и вряд ли погибшим во время гражданской войны, памятник которым и стоит на этом месте. Но окончательные выводы должна сделать профессиональная научная экспертиза", - поделился мнением местный историк Виталий Носачев.

Как указано, после обнаружения находки раскопки сразу были завершены, а яма и кости - засыпаны землей.