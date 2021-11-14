Меркель просит немцев вакцинироваться от COVID: "впереди трудные недели"

Пока еще действующий канцлер Германии Ангела Меркель призывает немцев как можно скорее вакцинироваться от COVID. По ее словам, тяжелая ситуация с заболеваемостью продержится несколько недель.

Об этом сообщает tagesschau.de.

"Впереди очень трудные недели... Надо просто сделать (прививки, - ред.), сделать быстро. Я прошу вас: присоединяйтесь и постарайтесь убедить родственников и друзей", - заявила Меркель.

По ее словам, в некоторых районах Германии больницы уже переполнены пациентами с коронавирусом. Кроме того, она подчеркнула важность ревакцинации.