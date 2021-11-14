Гвоздик: Шакур – единственный, кто доставил проблемы Ломаченко в спаррингах

Украинский боксер рассказал о сложном оппоненте соотечественника.

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик поделился воспоминаниями о спаррингах Василия Ломаченко с Шакуром Стивенсоном.

"Раньше на любой спарринг Ломаченко можно было продавать билеты. Против всех Вася тотально доминировал. С Шакуром такого не было. Ломаченко был лучше, но Стивенсон доставлял ему проблем.

Шакур был лучше всех остальных спарринг-партнеров. Наверное, он больше всего доставлял Васе проблем. Не так что перебил или сильнее. Видел еще давно спарринг Ломаченко с Митрофановым - вот он очень много проблем Васе доставлял. Дима был больше.

В целом Вася выигрывал в спарринге с Шакуром, но тот заставлял Ломаченко промахиваться, обманывал его. Делал такие вещи, которые никто не делал с Васей", - сказал Гвоздик в интервью Boxing Studio.

Фото fightnews.com