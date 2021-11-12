Эйдман: Путин и Лукашенко могут готовить нападение на польских пограничников

ПЛут готовит провокацию

Об этом на своей странице в Facebook пишет социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Лукашенко: "Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере (беженцев). Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет - мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему - с Донбасса". Далее Лука заявил, что собравшиеся на границе мигранты - курды. "А курды - это вояки. И когда они [поляки] их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт".

Похоже, что они с Путиным готовят нападение ихтамнетов под видом беженцев на польских пограничников, чтобы вызвать ответную стрельбу со стороны поляков, а потом устроить истерику на весь мир по поводу провокации Польши и НАТО, их жестокости, агрессивности, расизме и т.д. Хотят таким образом взорвать Евросоюз.

Есть, правда, и другой вариант. Дурачок Лука так пытается запугать поляков, чтобы они испугались и пошли ему на уступки "пока беженцы не взялись за оружие".

В любом случае вся эта история на руку Путину, а для Луки может кончиться плохо. Европа (в том числе Германия) торгуется с Путиным, а с Лукашенко никто даже просто разговаривать не собирается. Странно пытаться вести переговоры с гавкающим псом, когда рядом стоит хозяин. Ну а Путин, естественно, будет торговаться с европейцами в своих, а не Луки интересах.

Уже сейчас понятно, что спецоперация "беженцы" пошла не так, как предполагалась. ПЛут (Путин+Лукашенко) надеялись, что поляки, давно конфликтующие с немцами, быстро начнут пропускать беженцев в Германию. Тогда немцы, под угрозой нового миграционного кризиса, будут вынуждены молить Путина о пощаде. Однако мигрантов в Евросоюз не пустили и они скапливаются на территории Беларуси, грозя стать проблемой уже для самого Луки. В этой ситуации он явно психует и надеется с помощью вооруженных провокацией (или угроз ими) пробить польскую защиту.

Игорь ЭЙДМАН