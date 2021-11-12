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Залежність "Слуги Народу" від "Довіри" і "За майбутнє" різко зросла, – КВУ

  13   0 12.11.2021, 20:00 | Новости, Политика
Залежність "Слуги Народу" від "Довіри" і "За майбутнє" різко зросла, – КВУ

Упродовж останніх місяців (1 вересня - 10 листопада) Комітет виборців відзначає збільшення залежності монобільшості від підтримки депутатських груп «Довіра» та «За майбутнє». Станом на сьогодні основним союзником «Слуги Народу» в Раді є депутати групи «Довіра», однак й депутати групи «За майбутнє» також часто надають підтримку монобільшості, інформує UAINFO.org.

За період із 1 вересня по 10 листопада Верховною Радою було ухвалено 137 законодавчих актів. В середньому за них голосували 217 депутатів «Слуги Народу». При цьому депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів лише за 20 голосувань зі 137.

Головним союзником фракції «Слуга Народу» по підтримці законопроектів є депутатська група «Довіра». В середньому за голосували 15 депутатів групи із загалом 20. За оцінкою КВУ це найвищий рівень підтримки рішень Ради, який демонструє група «Довіра» з моменту свого створення в грудні 2019 року.

Депутати групи «За майбутнє» підтримують владу дещо рідше (в середньому голосують «за» 48% депутатів), однак майже в усіх критичних для влади питаннях депутати групи голосують в унісон із монобільшістю. Зокрема, це проявилося під час голосування в другому читанні за т. зв. «закон про олігархів» (18 із 22 депутатів групи «за»), у голосуванні за кадрові питання (призначення міністра з питань окупованих територій - 14 «за», міністра економіки - 13 «за», міністра стратегічних галузей - 14 «за», міністра оборони - 16 «за»).

Натомість упродовж останніх місяців знизилася підтримка рішень Ради з боку всіх фракцій Верховної Ради. Як і раніше, найчастіше підтримують прийняті рішення депутати «Голосу», однак їх підтримка ініціатив влади в останні місяці знизилася. Наразі «за» голосують в середньому 51% депутатів фракції (рік тому цей показник становив 65%). Також, як правило, голосують «за» 44% депутатів «Європейської солідарності» (рік тому 62%).

Депутати ВО «Батьківщина», попри те, що час від часу підтримують резонансні ініціативи влади (до прикладу, щодо відставки Д. Разумкова), в середньому не демонструють високих показників голосувань (як правило, «за» голосують 38% депутатів фракції). Як і раніше, майже не голосують «за» депутати «Опозиційної платформи За життя» - їх рівень підтримки рішень Ради складає 12%.

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