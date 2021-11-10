В Португалии работодателям запретили тревожить сотрудников в нерабочее время

Парламент Португалии поддержал поправки в трудовое законодательство, которыми предусматривается штраф для работодателя за обращение к сотрудникам в нерабочее время. Об этом пишет Euronews, сообщает Корреспондент.

Инициатором изменений, которые распространяются на компании, где работает не менее десяти человек, выступила правящая Социалистическая партия страны. Ее члены заявили, что новые правила - это ответ на резкий рост числа сотрудников, работающих удаленно.

Таким образом, за обращение к своим работникам в нерабочее время, работодателей ждет штраф.

Кроме того, нельзя контролировать сотрудников на "удаленке".

Более того, компании будут оплачивать расходы, которые влечет за собой удаленная работа. В частности, счета за электричество и Интернет.

Также в поправках упоминается о родителях маленьких детей, которые смогут работать удаленно до тех пор, пока ребенку не исполнится восемь лет.