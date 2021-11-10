Считал дьяволом: в Британии 41-летний мужчина обезглавил собственную мать

В Великобритании 41-летний Эрнест Груша убил собственную 59-летнюю мать Веславу Мержееску, обезглавив ее и расчленив тело. Поступок свой сын объяснил тем, что считал ее "дьяволом".

Об этом пишет Daily Mail. Мужчина признался, что совершить преступление ему "сказал Бог".

Также он был убежден, что святая вода поможет оживить мать.

Выяснилось, что накануне убийства женщина звонила в соцслужбу и просила забрать сына, потому что боится его. Однако вызов был проигнорирован.

На суде стало известно, что у мужчины биполярное аффективное расстройство и психоз. Грушу отправили на бессрочное лечение в психиатрическую клинику.

Оба - граждане Польши, которые переехали в Великобританию и работали там уже несколько лет.

Обозреватель