Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:05

Считал дьяволом: в Британии 41-летний мужчина обезглавил собственную мать

09:00

В Португалии работодателям запретили тревожить сотрудников в нерабочее время

08:03

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

07:05

РФ підштовхує Боснію до нової війни

00:30

$10 млрд от трудовых мигрантов это хорошо или не очень? – финансовый аналитик

23:41

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

20:00

Два роки обіцянці: Зеленський досі не звільнив пенсіонерів від сплати "комуналки"

19:02

Какой сыр самый полезный и почему?

17:57

Юрий Романенко: Логика Путина очевидна – оставить Украину ко второй половине зимы без газа в подземных хранилищах

16:58

Леонардо Ді Капріо зіграє лідера культу Джима Джонса, відповідального за смерть понад 900 людей

16:06

"Экваториальный" Зеленский и "полярный" Ахметов – Алексей Кущ

15:00

Официально. ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

14:01

Дружба народов России окрепла настолько, что со дня на день Кадыров может убить Маргариту Симоньян

13:30

Мифы и правда о вакцинации от COVID-19, чипизации и фармзаговоре

12:40

9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги Катерини Костенко "Slavs not Slaves"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Считал дьяволом: в Британии 41-летний мужчина обезглавил собственную мать

  7   0 10.11.2021, 10:05 | Новости, Происшествия
Считал дьяволом: в Британии 41-летний мужчина обезглавил собственную мать

В Великобритании 41-летний Эрнест Груша убил собственную 59-летнюю мать Веславу Мержееску, обезглавив ее и расчленив тело. Поступок свой сын объяснил тем, что считал ее "дьяволом".

Об этом пишет Daily Mail. Мужчина признался, что совершить преступление ему "сказал Бог".

Также он был убежден, что святая вода поможет оживить мать.

Выяснилось, что накануне убийства женщина звонила в соцслужбу и просила забрать сына, потому что боится его. Однако вызов был проигнорирован.

На суде стало известно, что у мужчины биполярное аффективное расстройство и психоз. Грушу отправили на бессрочное лечение в психиатрическую клинику.

Оба - граждане Польши, которые переехали в Великобританию и работали там уже несколько лет.

Обозреватель

Лента статей

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (208)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]