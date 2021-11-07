Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:00

Официально. ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

14:01

Дружба народов России окрепла настолько, что со дня на день Кадыров может убить Маргариту Симоньян

13:30

Мифы и правда о вакцинации от COVID-19, чипизации и фармзаговоре

12:40

9 листопада відбудеться презентація унікальної арт-книги Катерини Костенко "Slavs not Slaves"

12:00

Залечь на дно в Бобруйске: зачем штурмовики Капитолия в Вашингтоне просят убежища в Беларуси

11:28

МОЗ розширило перелік професій з обов'язковим COVID-щепленням

11:00

"Росія бреше та затягує процес": Родичі загиблих в катастрофі МН17 виступили на суді

10:33

Ляшко пояснив, як працюватиме COVID-амністія

10:04

Ян Валетов: Зе-власть теряет иллюзию народности. Превращается в комическую диктатурку

09:00

Новий добовий антирекорд. В Україні зафіксували 833 смерті від COVID-19, інфікованих – майже 19 тисяч

08:04

Почему путинский агент выпал из окна в Берлине? — Bild

07:02

"Мажорні" ДТП. Чому убивцям багато сходить з рук

23:59

В Киеве каждый десятый COVID-сертификат фальшивый — Госпродпотребслужба

23:10

Білорусь відмовилась постачати Україні електроенергію

20:01

У Британії породілля померла від COVID-19, її чоловік-вдівець закликав усіх вагітних вакцинуватися

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Дружба народов России окрепла настолько, что со дня на день Кадыров может убить Маргариту Симоньян

  17   0 09.11.2021, 14:01 | Новости, Мир
Дружба народов России окрепла настолько, что со дня на день Кадыров может убить Маргариту Симоньян

Скорее всего - размышляют православные граждане в социальных сетях - пристрелит, аки бешеную собаку, и с бобрами упокой, но для начала, конечно же, изнасилует, обхамит, ограбит, огреет лопатой по горбу и попутно надругается над Вечным Огнем, потому что как же иначе, нерусские люди по-другому же никак.

Об этом в своем новом фельетоне на сайте УНИАН пишет журналист Василий Рыбников

Долгие годы самым страшным головорезом в России был Злой Хахол. Не то чтобы он был злой по какой-то конкретной причине - да и с каких пор этой коварной нации нужна причина, чтобы вернуться к своим биндеровским корням? - просто по жизни, да и чувствовал, видно, что скоро Крым уйдет от него в родную гавань, вот и бесился, а потому до 2014 года львиную долю самых страшных преступлений на территории РФ совершали украинские заробитчане, которые, судя по заголовкам тогдашних российских новостей, редко могли пройти мимо какого-нибудь коренного москвича, чтобы не изнасиловать его или хотя бы не убить. За такое плохое поведение у злых хахлов на добровольной основе забрали Крым, они обиделись и уехали убивать русских людей у себя дома, ну и скатертью дорога, потому что для поддержания необходимого градуса украинофобии Кремлю они были уже не нужны.

Так в России возник вакуум этнической преступности - важнейшей скрепы, на которой зиждется дружба народов вяликой империи. К счастью, кремлевская природа не терпит пустоты, и на помощь законопослушному русскому народу снова пришли "все эти приезжие и лица кавказской национальности", понаехавшие в тучную Россию из своих аулов, чтобы бить, бухать и грабить, причем, если судить по заголовкам российской прессы, за очень короткий срок масштаб их деятельности приобрел характер национального достояния.

"Хамят, насилуют, грабят: тысячи человек в Новой Москве просят спасти от мигрантов", "Уроженец Таджикистана избил беременную жену в Подмосковье "из-за культурных особенностей", "Бабка, я тебя пощупаю": житель Узбекистана избил и попытался изнасиловать русскую пенсионерку", "Мигрант-нелегал очень не хотел на родину. Пришлось отбиваться от полиции лопатой", "В Петербурге поймали мигранта-рецидивиста, изнасиловавшего ребенка около кафе", "Казахский бандит после попытки прорвать полицейский кордон в Саратовской области призвал к миру", "Мне страшно": кавказцы едва не забили мужчину в Подмосковье. Жена жертвы просит о помощи", "Отравившихся в армянских столичных пиццериях стало почти две сотни человек", "Школьницы не побоялись прогнать мигрантов, устроивших привал у Вечного Огня", "В Одинцове три жителя Узбекистана избили русского правозащитника", "Банда "гостей" избила защитников чуть не сбитой ими девушки в Саратове", - это далеко не все заголовки криминальной хроники одного только православного сайта "Царьград" за одну только неделю.

Дружба народов в России стала крепнуть невиданными темпами. Венцом братской любви стал свежий случай в Новой Москве, когда Эльджан, Эльхан, Фарамаз и Араз после того, как кто-то кого-то задел плечом в магазине алкогольных товаров первой необходимости, отмудохали какого-то русского витязя с ребенком. И тогда к волне всенародного интернационализма подключилась редактор "Russia Today" Маргарита Симоньян, известная в кругах национал-предателей под прозвищем "Боброедка", полученным за то, что однажды сожрала бобра, сварив его голову "с луком, морковью и лаврушкой", и неосторожно похвалилась этим в твиттере.

"Все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро, - заявила Маргарита. - И правильно сделают. Ибо неча. Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин".

А в доме-то хозяин Кадыров. Ознакомился Рамзан с речами Симоньян и очень удивился. "Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение. Осточертели подобные средства массовой информации и их забугорные хозяева. Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! - написал Кадыров и добавил зловеще: - Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия".

Симоньян быстро поняла, что, кажется, сейчас ее голову начнут варить с луком, морковью и лаврушкой. Она действительно знала, какие дальше будут трагические последствия, что ж тут не знать-то. Из Маргариты тут же посыпались панические сообщения в твиттер о том, что она же не то совсем имела в виду, что она и сама вообще-то горэц, вскормленный Кавказом бабёр маладой, и что она всегда была без ума от бородатых, гордых и благородных кавказских мужчин, которые ни за что не обидят бедную женщину из-за какого-то маленького недоразумения, правда же?.. Последовал некий условно примирительный созвон с Рамзаном, после которого Симоньян воспылала еще большей любовью к кавказцам и стала огромными кусками цитировать Великого Кадырова: "Кавказцы всегда славились гостеприимством, выдержкой, терпеливостью, широтой души, великодушием, удивительной скромностью, завидной гордостью и твердостью слова. Так давайте сохраним все те качества, которые передавались нашими предками из поколения в поколение. Подписываюсь".

Еще бы Маргарита не подписалась!

Кадыров, в свою очередь, зловеще молчал.

Тогда Маргарита написала: "Рамзану Кадырову спасибо за пост. "Помните, что настоящие мужчины на Кавказе всегда отличались высшей степенью благородства, великодушия, достоинства. Не позорьтесь и будьте благоразумны".

Кадыров продолжал молчать, рассеянно поглаживая кинжал.

Маргарита судорожно размышляла, как бы так встать перед Рамзаном на колени, чтобы никто, кроме него, не заметил, а сам он ей ничего при этом не отрезал, и не поздно ли уже.

Дружба народов продолжала крепнуть.

Вся Россия была как дружная семья.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Василий РЫБНИКОВ

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (200)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]