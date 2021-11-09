Мифы и правда о вакцинации от COVID-19, чипизации и фармзаговоре

Сижу я, значит, сегодня и размышляю: последний раз такое количество сказок с витиеватым закрученным сюжетом я слушала

- в глубоком детстве, когда просила папу почитать мне на ночь неадаптированную версию братьев Гримм (да, я с детства была драконом, а не принцессой),

- в 5 классе, когда на зарубежной литературе проходили Мифы Древней Греции...

Об этом на своей странице в Facebook пишет фтизиопульмонолог Оксана Молодая, информирует UAINFO.org.

Больше всего, канеш, меня "доставляет", когда сказочники - это медработники. Этакие Оле-Лукойе в белых халатах.

Тут, безусловно, все ясно, как белый день: если в универе/училище ты не грыз гранит науки, а херней страдал, регулярно при этом занося мзду декану, чтоб тебя ненароком не отчислили, - то, вполне естественно, тебе всюду мерещится фарм.заговор, анафилаксия, модификация генома и бесплодие. (Почему-то именно этот "джентльменский набор" повсеместно звучит из уст имбецилов... ой, простите... квалифицированных медиков).

Итак, очень примитивным языком напомню, по какому принципу действуют имеющиеся ныне вакцины от коронавируса.

Векторная вакцина (Астра Зенека) - на безвредный вирус (НЕ COVID 19!) цепляют информацию об антигенной структуре коронавируса и запускают его в организм человека. Иммунная система начинает продуцировать антитела.

Инактивированная вакцина (Коронавак) - в организм запускают убитый коронавирус, не способный вызвать заболевание. Иммунная система начинает продуцировать антитела.

Матричная м-РНК вакцина (Файзер) - в организм отправляют курьера с фотографией коронавируса и инструкцией, как выработать антитела (матричную РНК)

Иммунная система начинает продуцировать антитела.

О последней сразу оговорю: если Вы всерьёз считаете, что "РНК изменит Вашу ДНК, встроившись в нее", пойдите и найдите Вашу папочку с документами.. нашли? Возьмите свой аттестат о полученном среднем образовании. Если он бумажный, рвите на мелкие кусочки и сливайте в унитаз. С пластиковым сложнее.. Сдайте его на переработку.

Именно так. Действуйте беспощадно!

Потому как в 9 классе, на уроках биологии Вам подробно и доходчиво рассказали, что РНК не может "руководить" ДНК и уж тем более не может менять ее структуру.

Это базовые знания о Вашей структуре и функционировании. И если Вы их про...пустили, дискутировать с Homo sapiens Вам рановато. Уж простите.

Что до фарм.заговора. Если чуть-чуть поднапрячься, то, в принципе, можно легко осознать, что фармацевтическому бизнесу куда выгоднее продавать Вам... лекарства.

Соответственно, прямая выгода наступает, когда Вы болеете. Активная профилактика скорее навредит толстосумам, владеющим фармконцернами, Вам такое в голову не приходило?!

Анафилаксию у нас повсеместно путают не только с аллергической реакцией, но и с прыщом на пятой точке (не путать с точкой раздачи 5G). Это тема для отдельного поста, но (осторожно, спойлер!) я Вас разочарую: аллергия на цитрусы/пылевого клеща/астма/крапивница... НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ.

Ну и вишенка на торте. Бесплодие.

Разъясните мне механизм, бога ради. Или хотя бы извилистый ход Ваших мыслей...

Как (КАК, Карл????) по-Вашему вакцина может вызвать бесплодие?! Откусит яичко? Выгрызет яйцеклетки из яичников? Завяжет бантиком маточные трубы?

Думайте своей головой, делая выбор. Это действительно важно

Ваш Злой Фтизиопульмонолог.

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Оксана МОЛОДАЯ