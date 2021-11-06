В Хабаровском крае среди вакцинированных разыграют три тонны угля

В районе имени Лазо Хабаровского края среди вакцинированных против коронавируса разыграют ряд призов. В их числе будет сертификат на три тонны угля.

Об этом сообщило издание «Хабаровский край сегодня».

По словам чиновницы района имени Лазо Анастасии Сахаровой, им пришлось привлекать частных спонсоров. В конце концов призами стали сертификат на услуги стоматологического кабинета, шестимесячные абонементы в спортзалы и микроволновую печь.

«Джектопом» розыгрыша будет сертификат на три тонны угля. Стоимость такого приза - 15 тысяч рублей (5,5 тысячи гривен). Сахарова говорит, что подобная мотивация уже вызвала интерес со стороны жителей. Еще в сентябре в районе ежедневно вакцинировались 15-20 человек, а сейчас этот показатель вырос до 100 человек.

Розыгрыш состоится 1 декабря в прямом эфире на сайте администрации и районной больницы. Чтобы принять в нем участие, нужно вакцинироваться в период с 1 по 30 ноября.