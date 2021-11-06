Ривалдо назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч

Бразилец рассказал, кто должен стать обладателем награды по итогам 2021 года.

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч.

Экс-футболист уверен, что в этом году награду должен получить нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

"Я считаю, что Левандовски - фаворит в борьбе за Золотой мяч. Он заслужил этот приз, как и Лео Месси, и Мохамед Салах. Левандовски - фантастический футболист и результативный бомбардир. Он делает разницу для своей команды", - цитирует бразильца TVP Sport.

Напомним, Ривалдо выиграл престижную награду в 1999 году. Церемония награждения Золотого мяча-2021 состоится 29 ноября в Париже.

Фото instagram.com/rivaldo