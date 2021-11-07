В Словении ужесточают карантин

В стране наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, поэтому власти ввели ограничения для заведений общепита и непривитых граждан.

Словения с 8 ноября усиливает карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает агентство STA.

В частности, будут закрыты ночные клубы, запрещено проведение собраний, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.

Кроме того, для посещения общественных мест людям старше 12 лет понадобится документ о полной COVID-вакцинации, отрицательный результат теста или справка о выздоровлении, срок которой не превышает шести месяцев.

В магазины на каждые 10 квадратным метров торговой площади можно пускать одного посетителя. При проведении культурных и спортивных мероприятий рассадка зрителей и болельщиков должна производиться в "шахматном" порядке, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

Наконец, тканевые маски не признаются - разрешаются только медицинские и респираторы класса защиты FFP2.