Уилл Смит рассказал о домашнем насилии, пережитом в детстве

Актер поделился противоречивыми воспоминаниями об отце. Несмотря на жестокость, он был рядом на всех важных для него событиях.

Голливудский актер Уилл Смит признался, что однажды у него появилось желание убить отца. В своих мемуарах он рассказал, с какой проблемой в семье это было связано, передает rusjev.net.

«Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом она плевалась кровью», - рассказал актер о домашнем насилии в семье.

Смит подчеркнул, что из-за этого случая у него появилось желание отомстить отцу за жестокое обращение с матерью. Кроме того, детская травма повлияла на дальнейшую жизнь и карьеру актера. Долгое время он сомневался, что заслуживает признания, похвалы, искреннего внимания и смеха зрителей.

«Из-за того, что не смог противостоять моему отцу. За то, что был трусом», - подчеркнул артист.

Родители Смита разошлись, когда тот был подростком и формально развелись в 2000 году. Несмотря на то, что актер поддерживал тесные отношения со своим отцом, Смит пишет, что его гнев, вызванный детской травмой, снова всплыл на поверхность спустя десятилетия, когда он заботился о Уилле-старшем из-за прогрессирующего онкологического заболевания.

Вспоминая своего покойного отца, Смит заявил, что тот был жесток, но всегда искренне интересовался успехами своего сына.

«Мой отец был жестоким, но он был также на каждой игре, спектакле и концерте... Он был алкоголиком, но был трезв на премьере каждого из моих фильмов. Он слушал каждую пластинку. Он посетил каждую студию», - пишет актер.

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