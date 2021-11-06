Шевченко может возглавить итальянский клуб

Украинец ведет переговоры с "Дженоа".

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, украинский специалист попал в сферу интересов "Дженоа". Итальянский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с Шевченко.

Отмечается, что руководство "Дженоа" планирует уволить Давиде Баллардини и назначить Шевченко в самое ближайшее время.

В данный момент "Дженоа" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего восемь очков в 11 играх.

Напомним, последним местом работы Шевченко была сборная Украины. Вместе с национальной командой Шевченко добрался до четвертьфинала чемпионата Европы.

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