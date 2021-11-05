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Британия первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

  13   0 05.11.2021, 08:02 | Новости, Мир
Британия первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

Для максимальной эффективности препарат надо принять в течение 5 дней после появления симптомов.

Британский регулятор первым в мире одобрил для лечения симптомов коронавируса антивирусный препарат "Молнупиравир" в таблетках.

Об этом сообщает BBC, информирует UAINFO.org.

Таблетку дважды в день будут давать пациентам, у которых недавно диагностировали заболевание.

В клинических испытаниях таблетки, которые ранее были разработаны для лечения гриппа, снизили риск госпитализации или смерти в два раза.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид признался, что такое лечение "изменило правила игры": "Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Британия стала первой в мире, которая одобрила противовирусный препарат, который можно принимать дома".

Молнупиравир, разработанный американскими фармацевтическими компаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics, является первым противовирусным препаратом от коронавируса, который можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.

Британия согласилась закупить 480 тысяч капсул, первые поставки ожидаются в ноябре.

Кому будут давать таблетки

Препарат будут давать как вакцинированным, так и невакцинированным пациентам в рамках национального исследования для дополнительных данных о ее эффективности, необходимых для следующего заказа.

Для максимальной эффективности препарат надо принять в течение 5 дней после появления симптомов.

Новое лечение направлено на фермент, который вирус использует для создания своих копий, внося ошибки в генетический код. Это должно предотвратить его размножение, чтобы поддержать низкий уровень вируса в организме и снизить тяжелое течение болезни.

В компании-разработчике отметили, что этот подход должен сделать лечение одинаково эффективным против появления новых штаммов вируса в будущем.

В Британии таблетки позволили для людей с легкой или средней формой коронавируса и по меньшей мере одним фактором риска, например, ожирение, пожилой возраст, диабет или сердечные заболевания.

Клинические испытания

Предварительные клинические испытания препарата на 775 пациентах, инфицированных коронавирусом, установили: госпитализированы были лишь 7,3% из добровольцев (по сравнению с 14,1% пациентов, которым давали плацебо или пустышку); смертей не зафиксировано (однако 8 добровольцев, которым давали плацебо, позже умерли от коронавируса).

Результаты еще не прошли экспертную оценку.

Данные подтверждают, что препарат следует принимать вскоре после появления первых симптомов. Предыдущие исследования с участием пациентов, которые уже были госпитализированы с тяжелым протеканием болезни, утешительных результатов не дали.

О поставке COVID-таблеток уже договорились правительства Австралии, Сингапура, Южной Кореи.

Перевод - Униан

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