The Economist: Офіційна статистика по смертності від коронавірусу у світі не відповідає дійсності

Зараз офіційна статистика свідчить про те, що у світі від коронавірусу померло 5 млн людей, проте реальна цифра може становити 16,8 мільйона втрат.

Про це пише The Economist, інформує ZN.UA.

Неточність даних про смертність у світі журналісти пояснюють тим, що вони ґрунтуються на летальних випадках серед протестованих на коронавірус людей та не враховують непрямі наслідки пандемії, такі як надлишкові смерті у переповнених шпиталях.

ЗМІ пропонує користуватися методом підрахунку людських втрат, яким послуговувалися під час військових конфліктів та інших подібних подій. Саме він враховує надлишкову смертність, коли показники летальних випадків в окремо взятий проміжок часу порівнюють з очікуваною смертністю у звичайні роки.

The Economist зазначає, що найбільшу неточність в підрахунку смертей через пандемію фіксують саме в бідних країнах. Наприклад, у Болгарії реальні показники можуть бути вдвічі більшими за офіційну статистику, а от в Росії - в 3,5 раза, в Індії - в 10 разів.

Нагадаємо, смертність в Україні від коронавірусу вже вийшла на пікові показники. У середньому на день зараз помирають 485 українців. Керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко каже, що KSE не переглядатиме своїх прогнозів щодо смертності. Загальна кількість померлих від COVID-19 до кінця 2021 року становитиме 68-92 тисячі осіб.

ZN.UA