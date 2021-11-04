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Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому и назвал его главным предателем в стране

  17   0 04.11.2021, 12:20 | Новости, Политика
Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому и назвал его главным предателем в стране

Народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому. Эти действия будут оцениваться регламентным комитетом, пишет Украинская правда.

 "Здравствуйте, господин президент. Вижу, Ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, "заботиться" о делах, но я не боюсь говорить правду... Вы - главный предатель в стране".

Фото Евгений Загородний

После этого спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить Леросу микрофон. Тот, выходя из-за трибуны, показал Зеленскому средний палец. Сразу слово взяла "слуга" Мезенцева Мария и обратилась к регламентному комитету, чтобы тот дал оценку действиям Лероса. После этого фракция "Слуга народа" сообщила, что обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Лероса.

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