Вся правда об убийстве Кеннеди. Что скрывают США

Давайте поговорим о новом решении США отложить полную публикацию документов, касающихся убийства президента Джона Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года…

Это убийство произошло 58 лет назад. А с тех пор, как 26 октября 1992 года Конгресс распорядился полностью и немедленно опубликовать почти все документы об убийстве Кеннеди, прошло больше времени, чем с момента убийства до принятия этого закона.

Об этом говорится в статье Project Syndicate, передает НВ.

Джон Гленн, покойный сенатор от штата Огайо и герой-астронавт эпохи Кеннеди, был автором закона 1992 года. Он гласит, что «все правительственные документы, касающиеся убийства,… подлежат немедленному обнародованию, и со временем все эти документы должны быть опубликованы». Согласно этому закону, «лишь в самых исключительных случаях существует законная необходимость сохранять такие документы в тайне».

Конгресс детально определил, когда может возникнуть такая законная необходимость. Например, защита личности агента разведки, которую «в настоящее время необходимо хранить в тайне». Сохранения тайны заслуживали также источники и методы, которые «используются в настоящее время» разведслужбами.

В некоторых случаях важным могло быть также сохранение тайны личной жизни. Наконец, закон делал исключение для документов, касавшихся «обороны, деятельности разведки и международных отношений, раскрытие которых явно нанесёт урон национальной безопасности Соединённых Штатов».

Спустя 25 лет срок всех этих оговорок истёк, поэтому закон требует подтверждения со стороны президента, что «дальнейшая отсрочка по-прежнему необходима для защиты от явного ущерба военной обороне, разведдеятельности, правопорядку и международным отношениям, причём настолько серьёзного, что он перевешивает заинтересованность общества в публикации».

22 октября президент Джо Байден подписал такое подтверждение (названное временным) и поручил соответствующим федеральным ведомствам проверить оставшиеся документы и доложить к 1 октября 2022 года о любых причинах, по которым риск явного ущерба сохраняется.

Хотя какой «явный ущерб» там в принципе возможен? Сообщая об этой новости, газета The New York Times напомнила нам, что тщательное, «длившееся целый год расследование убийства, проводившееся под руководством председателя Верховного суда Эрла Уоррена, пришло к выводу, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку». Освальд, как и Кеннеди, мёртв уже 58 лет.

Если он один участвовал в убийстве и если тщательное расследование установило этот факт ещё 57 лет назад, тогда какие там ещё могли остаться секреты? Если за ним никто не стоит, тогда никаких других виновных сторон там не было и нет. Ни тогда, ни 29 лет спустя, ни сегодня.

The New York Times проводит различие между «исследователями и сторонниками теорий заговора». Можно сделать вывод, что исследователи — это те, кто верит комиссии Уоррена, а сторонники теорий заговора — это те, кто не верит. Но если не считать тех немногих людей, кто сделал карьеру, защищая комиссию Уоррена от её многочисленных критиков, интерес к этому делу вряд ли бы возник у тех, кто согласен с официальной версией.

А, как признаёт NYT, люди сохраняют к ней интерес, и опросы показывают, что «большинство американцев считают, что были замешаны и другие участники».

Иными словами, большинство американцев согласны с теорией заговора. Они видят, что версия «одинокого стрелка» никак не согласуется с утверждениями, будто даже в 2021 году национальная оборона, разведдеятельность и международные отношения могут быть скомпрометированы из-за публикации всех документов (согласно требованию закона, без сокращений или редактирования) почти 58 лет спустя после убийства Кеннеди стрелком-одиночкой.

Я не обвиняю в нарушении этого закона Байдена и ведомства, к советам которых он прислушался в этом вопросе. Напротив, я воспринимаю их позицию буквально: по их мнению, полная публикация всех документов может скомпрометировать армию, разведку и международные отношения.

Нетрудно себе представить, как именно. Предположим, чисто теоретически, что заговор действительно был. И, предположим, что оставшиеся неопубликованными документы, наряду с теми, что уже опубликованы, подтверждают (или позволяют интересующимся гражданам убедиться) то, во что и так уже верит большинство американцев.

В этом случае очевидно, что в попытках скрыть правду оказались бы замешаны высокопоставленные лица американского правительства, в том числе руководители тех самых ведомств, которым сейчас поручено проанализировать заново эти документы.

Логично предположить, что каждый новый состав этих руководителей при каждом следующем президенте продолжал скрывать правду. Не является ли это единственным правдоподобным видом ущерба, который мог быть нанесён интересам этих ведомств в наши дни?

Ирония в том, что, скрывая документы, правительство уже фактически признало, не говоря об этом прямо, что комиссия Уоррена солгала, и что существуют постыдные секреты, которые оно решительно настроено сохранить в тайне. Оно признало, не говоря об этом прямо, что заговор был, и что его до сих пор продолжают скрывать. Если бы это было не так, тогда все документы уже давно были бы опубликованы. И не нужно быть «сторонником теорий заговора», чтобы понять это.

Запомните мои слова: когда наступит установленный Байденом срок (2022 год), ничего не изменится. Эти песни и танцы будут продолжаться. Никто из тех, кто помнит 1963 год, не доживёт до того времени, когда правительство США признает всю правду об убийстве Кеннеди. А вера американского народа в демократию будет и дальше угасать. Есть только один способ предотвратить это: опубликовать все документы, не скрывая ничего, и сделать это прямо сейчас.