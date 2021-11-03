В Украине у нарушителей ПДД начнут изымать машины

Высокий уровень аварийности на дорогах Украины вынуждает правительство идти на беспрецедентные меры.

Было принято решение усилить ответственность для нарушителей скоростного режима. Таких нарушителей ПДД будут лишать автомобилей, пишет портал "Автоцентр", информирует UAINFO.org.

Автомобилисты, которые регулярно нарушают скоростной режим, и ездят в черте населенных пунктов со скоростью более 150км/ч. будут нести строгое наказание – изъятие машины. Аналогичное наказание ждет и тех автомобилистов, которые не оплачивать штрафы, выписанные полицией.

За реализацию этой инициативы возьмутся в МВД и Исполнительной службе.

Первым городом, где будет введено правило конфисковывать машины за нарушение скоростного режима, станет Харьков. В будущем эта мера пресечения распространится по всей территории Украины.

Замминистра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко рассказал, что при наличии законных оснований Исполнительная служба совместно с работниками МВД будет изымать автомобили за езду по городу со скоростью более 150км/ч. и у должников, которые не платят штрафы за нарушение ПДД.

«Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан», - говорит Андрей Гайченко.