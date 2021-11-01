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Смертность в России побила рекорды со времен Второй мировой войны — Bloomberg

  66   0 01.11.2021, 23:02 | Новости, Мир
Смертность в России побила рекорды со времен Второй мировой войны — Bloomberg

Полноценной демографической катастрофой обернулась осенняя волна COVID-19.

Россия продолжает свободное падение в демографическую пропасть, фиксируя абсолютные рекорды смертности и самую низкую рождаемость более чем за 20 лет.

В сентябре в стране умерли 201,9 тысячи человек — на 31,2 тысячи, или 18,3% больше, чем годом ранее, отчитался в пятницу Росстат.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует UAINFO.org.

Накопленным итогом за 9 месяцев смертность в России практически сравнялась с цифрой за за весь доковидный 2019 год — 1,725 миллиона человек (+ 18,5%).

На каждых пятеро умерших в стране пришлось лишь трое родившихся, число которых в сентябре сократилось на 6,8%, до 121,6 тысячи детей.

Относительный коэффициент рождаемости за январь-сентябрь упал до 9,6 детей на 100 тысяч населения и стал минимальным с 2000 года.

Как итог: естественная убыль населения по итогам сентября ускорилась вдвое и достигла 80,299 тысячи человек, а за 9 месяцев составила 675,7 тысячи, превысив прошлогоднюю на 74%.

Полноценной демографической катастрофой обернулась осенняя волна Сovid-19.

Число умерших в сентябре, — больше 200 тысяч человек, согласно официальной статистике, — стало рекордным для этого месяца за весь период с окончания Второй мировой войны, сказал Bloomberg Алексей Ракша, бывший демограф Росстата, уволенный в прошлом году из-за разногласий по публикации коронавирусной статистики.

Согласно Росстату, каждая пятая смерть в сентябре была связана с Covid-19. С этим диагнозом за месяц скончались 39638 человек — на 628% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Итоговая цифра оказалась почти вдвое выше той, что на ежедневной основе публикует оперативный штаб. Согласно его статистике, ни в один день в сентябре не умирало больше 900 человек.

На 30 октября суточная ковидная смертность в данных оперштаба достигла 1160 человек в день. Но Ракша оценивает, что ежедневно в стране умирают около 8,5 тысячи человек, а избыточная смертность составляет примерно 3,75 тысячи в сутки.

Перевод - Хартии’97

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