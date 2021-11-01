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Ніна Матвієнко розірвала стосунки із чоловіком після 50 років шлюбу

  7   0 01.11.2021, 18:01 | Новости, Культура
Ніна Матвієнко розірвала стосунки із чоловіком після 50 років шлюбу

Відома українська та радянська співачка Ніна Матвієнко приголомшила своїх фанатів заявою, що вони з чоловіком Петром Гончаром більше не живуть разом. Артистка попросила його переїхати на сімейну дачу, щоб не бачити більше в своєму домі.

Шокуючими подробицями свого сімейного життя виконавиця поділилася з журналісткою передачі "Позаочі" на телеканалі "Інтер", інформує UAINFO.org.   

Матвієнко пожалілася, що від колишнього коханого в домі не було ніякої користі.

74-річна артистка зараз проживає в Києві з дочкою Тонею та її обранцем - музикантом Арсеном Мірзояном. Ніна не може переїхати, адже живе на пенсію 15 тисяч гривень і рідко підробляє на корпоративах, а на нове житло в неї не вистачає грошей.

Ніна Матвієнко і Петро Гончар

Художник Петро Гончар переїхав на дачу в Київській області по проханню своєї дружини. Співачка пожалілася, що він нічого не робив в домі і погано заробляв.

"Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Не було жодного скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже жодної користі в домі", - розповіла вокалістка.

Вона також додала, що для збереження чоловічої гідності, дозволила розповідати всім, що це він її покинув. Насправді ж, ініціатором розриву стала заслужена артистка.

Зі слів Ніни, вона змучилася відчувати себе сильною в стосунках, змучилася утримувати художника. Вона не тримає обіди та не хвилюється через розставання, бо це питання їй вже "не болить".

"Я все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю. То навіщо воно мені на старість? Він ніколи не мав грошей. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років", - додала співачка.

Обозреватель

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