Різанина в метро Японії: нападник заявив, що наслідував лиходія Джокера

В Токів в потязі метро невідомий з ножем поранив понад десяток пасажирів.

Про це повідомляє агентство Kyodo, пише ТСН.

Зазначається, що інцидент стався в годину пік у потязі. Потерпіло 17 осіб. Після цього чоловік в одному з вагонів розлив рідину і підпалив її запальничкою. Коли нажахані

Копам японець розповів, що наслідував лиходія і антагоніст Джокера. До слова, коли 24-річний Кетта Хатторі влаштував різанину, то був одягнений в костюм Джокера. Зловмисник заявив правоохоронцям, що хотів бути засудженим до страти. За словами Хатторі, він обожнює свого вигаданого кумира.