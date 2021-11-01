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Різанина в метро Японії: нападник заявив, що наслідував лиходія Джокера

  12   0 01.11.2021, 16:59 | Новости, Мир
Різанина в метро Японії: нападник заявив, що наслідував лиходія Джокера

В Токів в потязі метро невідомий з ножем поранив понад десяток пасажирів.

Про це повідомляє агентство Kyodo, пише ТСН.

Зазначається, що інцидент стався в годину пік у потязі. Потерпіло 17 осіб. Після цього чоловік в одному з вагонів розлив рідину і підпалив її запальничкою. Коли нажахані

Копам японець розповів, що наслідував лиходія і антагоніст Джокера. До слова, коли 24-річний Кетта Хатторі влаштував різанину, то був одягнений в костюм Джокера. Зловмисник заявив правоохоронцям, що хотів бути засудженим до страти. За словами Хатторі, він обожнює свого вигаданого кумира.

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