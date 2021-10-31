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В Италии умер создатель десерта тирамису

  14   0 31.10.2021, 23:57 | Новости, Мир
В Италии умер создатель десерта тирамису

В Италии умер ресторатор Адо Кампеоль, который считается автором знаменитого на весь мир десерта тирамису, сообщает газета Il Messaggero 31 октября. Ему было 92 года.

Кампеоль владел рестораном Le Beccherie в городе Тревизо. Губернатор области Венеция, к которой принадлежит город, выразил соболезнования в связи со смертью ресторатора, пишет Корреспондент.

"С Альдо Кампеолем Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина", - сказал он. По словам губернатора, с лица Кампеоля никогда не пропадала улыбка, а работу его ресторана отличали гостеприимство и высокое качество.

Знаменитый десерт помогли изобрести жена Кампеоля Альба Ди Пилло и шеф-повар Роберто Лингуанотто в конце 1960-х годов. Новое блюдо получилось случайно: шеф-повар готовил ванильное мороженое, и в смесь яиц и сахара попало немного маскарпоне.

Получившийся вкус ему понравился, о чем повар рассказал жене хозяина ресторана. Пара позже усовершенствовала десерт, добавив бисквит, пропитанный кофе, и посыпав его какао.

Впервые о тирамису написал гастроном Джузеппе Маффиоли в 1981 году. Семья Кампеоля не патентовала рецепт, что способствовало возникновению множества его вариаций, в том числе с добавлением алкоголя.

Корреспондент

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