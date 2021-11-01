Mini начал тестировать новый Countryman

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов Mini Countryman нового, третьего, поколения. Его продажи начнутся в 2022 году.

Судя по шпионским фотографиям, новый Countryman будет заметно больше, чем модель второго поколения. Видимо, он будет относиться к сегменту компактных кроссоверов.

Ранее сообщалось, что длина нового Countryman составит около 4,5 метров. То есть он будет примерно на 200 мм длинней, чем модель текущего поколения.

Mini Countryman нового поколения построен на платформе UKL. Это универсальная платформа. На ней можно создавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками и даже с электрическими силовыми установками.

Новый Mini Countryman будут производить в Лейпциге (модель текущего поколения делают в Нидерландах). В Лейпциге будут также выпускать новый BMW X1. Кстати, между новыми BMW X1 и Countryman будет много общего.

Ранее сообщалось, что Mini может разработать и выпустить на рынок модель, которая по своим размерам будет даже больше, чем новый Countryman. Такой автомобиль мог бы продаваться в Китае и США.

autonews.ua