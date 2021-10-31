В США произошла стрельба на эротическом балу, есть погибшие

Инцидент произошел в городе Сакраменто (штат Калифорния). На мероприятии присутствовали 350-400 человек.

В США произошла стрельба на праздновании Хэллоуина, в результате чего два человека погибли и еще пятеро были ранены. Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 30 октября, в городе Сакраменто (штат Калифорния), где решили организовать эротический экзотический бал в честь Хэллоуина. На мероприятии присутствовали 350-400 человек.

По словам очевидцев, стрельба началась около часа ночи внутри здания и длилась всего несколько минут.

На место стрельбы прибыли полицейские, которые обнаружили двоих погибших и одного человека - все с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали, а еще четверо были доставлены в больницы до прибытия правоохранителей.

Расследование инцидента продолжается, полиция разыскивает стрелявшего (стрелявших).