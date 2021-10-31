В Донецкой области прошли учения со стрельбами из систем ПВО

Пограничники отработали тактические эпизоды боевого использования с выполнением упражнений стрельб.
В Донецком пограничном отряде прошли полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности, в частности военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок. Об этом сообщает штаб ООС.
Пограничники отработали тактические эпизоды боевого использования с выполнением упражнений стрельб.
Стреляли из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин.