В Донецкой области прошли учения со стрельбами из систем ПВО

Пограничники отработали тактические эпизоды боевого использования с выполнением упражнений стрельб.

В Донецком пограничном отряде прошли полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности, в частности военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок. Об этом сообщает штаб ООС.

Пограничники отработали тактические эпизоды боевого использования с выполнением упражнений стрельб.

Стреляли из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин.