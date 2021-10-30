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В аэропорту Минска задержали сотрудницу канала Белсат

  21   0 30.10.2021, 23:03 | Новости, Мир
В аэропорту Минска задержали сотрудницу канала Белсат

Ирину Славникову вместе с мужем Александром Лойко доставили в изолятор на улице Окрестина.

В аэропорту Минска белорусские силовики задержали представительницу телеканала Белсат Ирину Славникову. Об этом сообщает Радио Свобода в субботу, 30 октября.

Женщина прилетела из Египта, однако встречавшие родственники не смогли ее дождаться.

По словам замдиректора телеканала Белсат Алексея Дзиковицкого, Славникова была задержана вместе с мужем Александром Лойко. Теперь пара находится в изоляторе на улице Окрестина, куда во время акций протеста силовики привозили задержанных демонстрантов.

Отметим, что Белсат - это спутниковый телеканал, созданный по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP) в 2007 году. Вещание ведется преимущественно на белорусском языке. Канал активно освещал протесты в Беларуси.

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