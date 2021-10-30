Великобритания до конца года передаст 20 миллионов COVID-вакцин другим странам

Великобритания до конца этого года отправит 20 миллионов доз вакцины против COVID-19 развивающимся странам.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время встречи в Риме, передает Reuters

По мнению премьера, это очень необходимый шаг для ускорения постпандемического экономического восстановления, поэтому он будет поощрять подобные шаги других мировых лидеров.

По словам Джонсона, Великобритания доставила 10 млн доз вакцины Oxford-AstraZeneca в центр обмена вакцинами COVAX, еще 10 миллионов будут доставлены в ближайшие недели. В Великобритании надеются, что общее количество переданных вакцин составит около 30,6 миллиона доз до конца года.

Кроме того, в 2022 году Британия пожертвует еще не менее 20 миллионов доз Oxford-AstraZeneca, а также передаст все 20 миллионов доз Janssen механизму COVAX при поддержке Всемирной организации здравоохранения и альянса вакцин GAVI.