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"Талибан" пытается вернуть афганские деньги из-за границы и угрожает Европе

  8   0 30.10.2021, 14:03 | Новости, Мир
"Талибан" пытается вернуть афганские деньги из-за границы и угрожает Европе

"Талибан" настаивает на высвобождении миллиардов долларов из резервов центрального банка, которые были заблокированы США и Европой после захвата власти в Афганистане талибами. Они заявили, что в противном случае хуже всего придется Европе, если деньги не вернуться.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства финансов талибов Ахмад Вали Хакмал заявил, что гуманитарной помощи недостаточно и деньги должны быть возвращены для афганского народа.

"Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши деньги. Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям", - заявил он.

Член правления Центрального банка Афганистана Рейтер Шах Мехраби призвал европейские страны, включая Германию, высвободить свою долю резервов, чтобы избежать экономического коллапса.

"Ситуация отчаянная, и количество наличных денег сокращается... Сейчас достаточно для продолжения работы Афганистана до конца года", - сказал Рейтер Шах Мехраби.

Он заявил, что кризис может спровоцировать массовую миграцию афганцев в Европу.

"Больше всего пострадает Европа, если Афганистан не получит доступ к этим деньгам... Люди будут в отчаянии. Они собираются поехать в Европу", - сказал он.

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