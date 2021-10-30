Остановлен транзит газа России через Польшу

Газпром значительно снизил поставки газа в Европу еще в начале недели, а сегодня и вовсе прекратил.

Утром в субботу, 30 октябре, транзит газа из России по трубопроводу Ямал-Европа полностью прекратился, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора Gascade.

Отмечается, что прокачка газа начала падать с 9:00, а полностью прекратилась к 11:00.

Более того, зафиксирован реверс газа по трубопроводу в обратном направлении в небольшом объеме.

Газпром ситуации пока не комментирует.

В начале недели сообщалось, что поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 млн кубометров в день вместо забронированных 31 млн.

При этом сообщалось, что с ноября Газпром начнет увеличивать закачку газа в европейские хранилища после достижения целевых показателей наполнения ПХГ в России.