Чикаго может исчезнуть. Что случилось?

Одному из крупнейших по населению городов США Чикаго грозит исчезновение. Опасность населенному пункту несут самые обильные осадки за последние пять лет, которые ученые связывают с изменением климата. Об этом сообщает CNBC, пишет Корреспондент.

Отмечается, что частые осадки и засуха провоцируют резкие колебания уровня воды местной одноименной реке Чикаго, а также в озере Мичиган, тем самым нанося серьезный ущерб городу. Ранее в Чикаго создали ливневую систему на случай затопления. Это - шлюзы, контролирующие уровень воды в озере и реке. Однако осадки были настолько обильными, что система не сработала.

Зимой прошлого года уровень воды в озере Мичиган стал рекордным из-за интенсивных дождей. Волны затопили местную автомагистраль и подтопили здания до третьего этажа.

Река Чикаго в то время вышла из берегов и спровоцировала аварийное отключение электричества.

"Самый большой риск заключается в том, что изменения климата повлияют на уровень воды, с которым уже не справится инфраструктура города, его береговые линии и дома", - утверждает доцент Школы окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета Дрю Гроунволд.

Более того, по его словам, опасность стоит и перед другими городами вокруг озера. Ведь продолжительная засуха провоцирует снижение уровня воды в озере Мичиган, от которого зависит водоснабжение Чикаго и судоходство всего Среднего Запада США, имеющее огромное значение для экономики региона.

На укрепление береговой линии Чикаго инженерный корпус армии США с прошлого года уже потратил 500 миллионов долларов. В городе высажены десятки тысяч деревьев, так как листва может стать дополнительной защитой от обильных осадков.

Кроме того, в Чикаго призывают сократить выбросы углекислого газа, поскольку это единственное реальное решение для борьбы с глобальным потеплением на местном уровне.