Херсонські кульбіти, або як "Слуга народу" намагається виграти довибори на Херсонщині – Віктор Таран

"За три дні до завершення виборчої кампанії на 184 окрузі відбулась рокіровки кандидатів. Кандидат від опозиції знявся на користь чинного губернатора від "Слуги народу". А за це він отримав - посаду губернатора області. Звучить комічно?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Насправді все закономірно. Тільки в такому разі з'являються шанси на перемогу у кандидата від Слуг народу, ще вчора голови Херсонської облдержадміністрації С.Козиря. А «перемога» політичній силі президента Зеленського вкрай необхідна.

Падіння рейтингу президентської партії після розколу слуг народу, викидання екс-спікера Д.Разумкова та суттєвого падіння підтримки внаслідок Вагнергейту, Пандора пейперс та інших численних скандалів - видно неозброєним оком Саме тому прийнято рішення про розкручення супер-перемог у 184 виборчому окрузі Херсонської та 197 виборчому окрузі Черкаської областей.

Цей обмін посади губернатора області на шанс перемоги свого слуги народу показує їх прагматизм. Все заради картинки, піару, а ідеологічна належність до іншої політичної сили лише фікція.

Ось тільки на політичній вибір впливає не тільки рейтинг підтримки, а ще і НЕ підтримка у жодному разі. Бо голоси опозиційного кандидата не перейдуть до провладного. Це так не працює. До речі, ця рокірування дає шанс на перемогу опозиційним кандидатам...", - завершує політолог.