Торговля на крови: зачем Зеленский начал масштабные закупки электрики у Путина и Лукашенко? – Юрий Бутусов

"27 октября на аукционе Укрэнерго было проданы право импортировать в Украину электроэнергию из России на 2200 мегаватт, и из Беларуси - 900 мегаватт. Что означают эти колоссальные цифры? Это означает, по оценкам специалистов Энергоатома, что Украина разрешила покрывать за счёт импорта примерно 15% своего потребления!", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Украина, к сожалению, обманула ряд наших европейских союзников, обманула наших друзей в странах Балтии, обманула президента Литвы Гитанаса Неуседу, который в марте просил с трибуны Верховной Рады прекратить поддержку Лукашенко, прекратить покупку электрики на белорусско-российской атомной станции.

Напомним, что в 2015-м году Украина отказалась от поставок электроэнергии из России и Беларуси, чтобы обеспечить как можно более быстрое присоединение к европейской энергосистеме. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского мораторий на импорт из России был отменен. В 2019-м импорт из РФ составил 1% украинского потребления, что назвалось временной мерой. Однако в 2020-м потребление импортной электрики составило уже около 5%, а по новым контрактам импорт электрики до 15% нашего потребления.

Реализовываются эти схемы благодаря лоббированию политиков в ближайшем окружении Зеленского, у которых в России и Беларуси особые связи: Андрей Ермак, Руслан Демченко, Андрей Герус.

И вот новый выгодный бизнес, и компании, связанные с высокопоставленными «слугами народа» готовятся к российским контрактам. Вначале за два года довели до колоссальных убытков и развала, на государственных электростанциях полностью исчерпаны запасы угля, это ка будто вдруг выяснилось. И теперь, оказывается, есть только один способ пройти отопительный сезон - закупить электрики у наших врагов под угрозой отключения промышленных предприятий и коммунально сферы. Это, конечно, не совпадение.

В итоге - на Донбассе идёт война, течёт кровь, Путин и Лукашенко убивают украинцев, белорусов, угрожают всему миру и Европе, ведут войну против Украины. А в это время руководство Украины проворачивает беспрецедентную по масштабам коммерческую сделку с Россией и Беларусью, объемы импорта электроэнергии увеличиваются во много раз. Это глупость? Это очевидная политическая коррупция. Энергетику загнали в кризис и под видом спасения страны проворачивают бизнес вместе с врагом.

Вопреки многочисленным обязательствам и переговорам со странами Балтии и Польшей Украина начинает финансировать работу белорусской атомной станции, которую наши союзники считают новым энергетическим оружием РФ. Страны ЕС, пограничные с Беларусью, отказались покупать дешевую белорусскую электрику. Режим не признанного демократическими странами диктатора Александра Лукашенко нуждается в контрактах из Украины, и президент Зеленский продолжил сотрудничество с Лукашенко. После Вагнергейта, после задержания Семенченко по запросу беларусских спецслужб, после поставок нефти в Беларусь и закупок бензина и дизеля, битума для Великого Будивництва, отношения с Лукашенко продолжают укрепляться. Беларусь несамостоятельна, это российский хаб под российским контролем.

Как объяснить эту откровенную торговлю на крови?

Украина обязана в следующем году полностью отсоединиться от российско-белорусской энергосистемы. Не является ли такой огромный контракт попыткой сорвать намеченное присоединение Украины в 2023-м году к европейской энергосистеме?", - завершает Бутусов.