В октябре 1962 года мир затаил дыхание, когда два влиятельные государства, Соединенные Штаты и Советский Союз, угрожали друг другу «ядерным уничтожением». Карибский кризис пришел на фоне дестабилизирующего периода, когда обе страны разрабатывали все более мощное атомное оружие, что приближало мир к Армагеддону. Однако новая глобальная гонка вооружений может стать еще более опасной, пишет Financial Times, сообщает ZN.UA.

После распада Советского Союза в 1991 году мир частично забыл об опасном сценарии ядерной войны.

Но испытания Китаем новой гиперзвуковой ракеты показывают, что риск обострения гонки ядерных вооружений выше, чем был в течение прошлых десятилетий.

Во время одного из испытаний, связанных с гиперзвуковым оружием, китайская ракета облетела земной шар. Такая система, если она будет развернута, может обойти противоракетную оборону США на Аляске, пролетев над Южным полюсом. Китай, в свою очередь, отрицает испытания гиперзвуковой ракеты, заявив, что это был обычный космический корабль.

У Пекина есть определенные причины для развития такой системы. США и Россия имеют огромные ядерные арсеналы. США могут запустить свою «ядерную триаду» систем наземного, воздушного и морского базирования.

Вашингтон модернизирует свой ядерный арсенал и продолжает инвестировать в оборону от баллистических ракет. Это вызывает волнение в Пекине. Даже если нет точных гарантий того, что защита работает, противник не может знать этого наверняка, что создает сомнения в том, пройдут ли его ракеты.

В прошлом Китай поддерживал минимальный уровень ядерного сдерживания, обещая не использовать оружие первым. Но это может измениться, поскольку Пекин строит сотни новых ракетных шахт и движется к расширению собственных военных возможностей.

Эксперты считают, что Пекин, возможно, переходит к позиции «предупреждение», по которой он будет давать ответ, как только узнает, что происходит атака, вместо того, чтобы «принимать» и отражать первый ядерный удар противника без собственной атаки.

Наибольшее беспокойство вызывает отсутствие прозрачности и основы для управления ядерным напряжением между США и Китаем.

Ситуация, в которой существуют сомнения относительно ядерной способности одной стороны, а испытания Китаем нового оружия вызывают такие сомнения, заставляет другую сторону планировать худший сценарий.

Отсутствие диалога между Вашингтоном и Пекином относительно военной сферы, не говоря уже о договоре о контроле над вооружениями, создает риск. Независимо от важности других вопросов, всегда должна быть возможность обсудить проблему контроля оружия, способного уничтожить планету.

Вашингтон также должен пересмотреть свой подход.

Похоже, испытания Китаем нового оружия застали американских чиновников врасплох - они не впервые недооценили темпы технологического развития Пекина.

Если США стремятся сохранить военное превосходство, а не найти равновесие с Пекином, то это также обострит гонку вооружений.

В этой сфере, как и во многих других, США придется относиться к Китаю как к равному.

В конце концов, и США, и Советский Союз отказались от огромных расходов и рисков ядерного противостояния времен холодной войны.

Карибский кризис стал первым шагом к переговорам о системе контроля над вооружениями. На этот раз влиятельные государства должны достичь того же результата, не приведя мир на грань атомной войны, резюмирует издание.