Турция начала закупку самолетов F-16 у США

О начале технических работ по приобретению американских истребителей F-16 сообщил министр национальной обороны Турции.

В Турции началась процедура закупки истребителей F-16 у Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

"Начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом. Усиление Турции также означает усиление НАТО", - заявил он после встречи министров обороны НАТО.

Сначала Анкара заказала у США более 100 истребителей нового поколения F-35, однако Вашингтон отказался продавать самолеты после закупки Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 Триумф.

Добавим, в ходе летнего саммита НАТО лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил вопрос ПВО с президентом США Джо Байденом, назвав переговоры конструктивными.

Позже Эрдоган заявил, что купить С-400 Турцию вынуждают США. Турция вынуждена купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за отказа США продать системы Patriot.