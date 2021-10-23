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Роналду оценил шансы на завершение карьеры в сборной

  15   0 23.10.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Роналду оценил шансы на завершение карьеры в сборной

Португалец назвал условие для того, чтобы перестать играть за сборную Португалии.

Нападающий сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высказался о своем будущем в составе национальной команды.

По словам португальца, он хочет изменить подход к игре за сборную своей страны.

"Я считаю, что время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше", - отметил Роналду в интервью Sky Sports.

Напомним, Роналду провел за сборную Португалии 181 игру, в которых забил 115 голов. Вместе с национальной командой португалец выиграл Евро-2016.

Фото Getty Images

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