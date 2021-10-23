Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократит к 2060 году выбросы до нуля

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что крупнейший в мире экспортер нефти стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году. Кроме того, страна более чем удвоит свой годовой целевой показатель по сокращению выбросов углерода

Об этом сообщает агентство Reuters.

Бен Салман заявил, что Саудовская Аравия, член ОПЕК, будет бороться с изменением климата, одновременно обеспечивая стабильность нефтяного рынка, подчеркнув сохраняющуюся важность углеводородов. Он сказал, что к 2030 году 50% его потребностей в энергии будут генерироваться за счет возобновляемых источников энергии, а также посажены миллиарды деревьев в пустыне.

Бен Салман выступал в Саудовской экологической инициативе (SGI), которая проводится в преддверии COP26, конференции ООН по изменению климата в Глазго в конце месяца, на которой надеются договориться о более глубоких сокращениях выбросов для решения проблемы глобального потепления.

"Королевство Саудовская Аравия стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году в рамках своей программы круговой углеродной экономики... при сохранении ведущей роли королевства в укреплении безопасности и стабильности мировых нефтяных рынков", - заявил принц Мохаммед.

Он сказал, что королевство присоединится к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана на 30% по сравнению с уровнями 2020 года к 2030 году, на которую настаивают как Соединенные Штаты, так и ЕС.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман сказал, что Эр-Рияд, подписавший Парижский климатический пакт, уже представил свои определяемые на национальном уровне вклады (NDC) - цели для отдельных государств в рамках глобальных усилий по предотвращению повышения средней глобальной температуры выше уровня на 1,5 градуса по Цельсию.

Экономика Саудовской Аравии по-прежнему сильно зависит от доходов от нефти, поскольку экономическая диверсификация отстает от амбиций, сформулированных наследным принцем. Официальные лица Саудовской Аравии утверждают, что мир будет продолжать нуждаться в саудовской сырой нефти в ближайшие десятилетия.

"Мир не может работать без углеводородов, ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии, ничто из этого не спасет, это должно быть комплексное решение", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии.

Эксперты говорят, что еще слишком рано говорить о том, какое влияние окажут зарождающиеся в Саудовской Аравии солнечные и ветряные проекты. Ее первая возобновляемая энергетическая установка открылась в апреле, а первая ветряная электростанция начала вырабатывать электроэнергию в августе.

Мегапроекты, такие как футуристический город NEOM, также включают планы зеленой энергетики, в том числе водородную установку стоимостью 5 миллиардов долларов, а саудовские государственные предприятия переходят на сбор зеленых средств.