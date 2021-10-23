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В США начали расследование по выводу войск из Афганистана

  9   0 23.10.2021, 13:31 | Новости, Мир
В США начали расследование по выводу войск из Афганистана

Ряд ведомств в США начал новые расследования относительно вывода войск из Афганистана. В частности проверки проведут в отношении администрации президента.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб и Агентство США по международному развитию проведут собственные проверки действий администрации президента.

Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев. Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.

Напомним, американская армия завершила выход из Афганистана 30 августа. Их вводили после терактов 11 сентября 2001 года, когда афганский "Талибан" отказался выдать террориста Усаму бен Ладена.

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