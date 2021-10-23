Салах рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

Египтянин намерен до последних дней карьеры выступать на "Энфилде".

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах высказался о своем будущем.

"Я бы хотел остаться в Ливерпуле до последнего дня карьеры, но я не так много могу об этом говорить. Все не в моих руках. Все зависит от желаний клуба, а не от меня.

Сейчас я даже не могу представить себя играющим против Ливерпуля. Мне было бы очень грустно. Это сложно, я не хочу говорить об этом, но уход из Ливерпуля безумно бы меня расстроил.

На данный момент я не представляю себя в матче против Ливерпуля, но посмотрим, что произойдет в будущем", - заявил Салах в интервью Sky Sports.

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