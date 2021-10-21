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Острів Барбадос, що вийшов з-під влади британської корони, обрав першого президента

  2   0 21.10.2021, 10:33 | Новости, Мир
Острів Барбадос, що вийшов з-під влади британської корони, обрав першого президента

Фото: Sputnik Сандра Мейсон стала першим президентом Барбадосу

Генерал-губернатор острівної держави Барбадос Сандра Мейсон за рішенням обох палат парламенту стане першим президентом в історії країни.

Про це повідомляє видання Kevz Politics, інформує Фокус.

Раніше Мейсон на посаді генерал-губернатора була представником королеви Великобританії Єлизавети II. Тепер новообрана глава Барбадосу буде приведена до присяги в День незалежності країни 30 листопада.

Відомо, що Мейсон працювала в Комітеті ООН з прав дитини, займала посаду глави організації Карибської спільноти. Також політикиня працювала на посадах посла у Венесуелі, секретаря Верховного суду Барбадосу, судді Апеляційного суду. З 2017 року Мейсон була генерал-губернатором Барбадосу. 

Зазначимо, що Барбадос був незалежною державою в складі Сполученого Королівства з 1966 року. Ця держава розташована у Вест-Індії на однойменному острові в групі Малих Антильських островів, на сході Карибського моря. Її площа 430 кв. км, населення становить близько 300 тисяч осіб. Станом на 2020 рік Барбадос вважався однією з країн-лідерів світу, що розвиваються згідно з Програмою розвитку ООН. Також острів є популярним туристичним напрямком.

У минулому році Мейсон у ході виступу в парламенті заявила, що країні "настав час повністю залишити позаду своє колоніальне минуле". 

30 вересня цього року прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі повідомила, що королева Єлизавета II відтепер не є главою держави, оскільки рішенням більшості голосів у парламенті були внесені поправки в конституцію, після яких держава стала парламентською республікою.

Фокус

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