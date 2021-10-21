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Жахлива статистика: за добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

  10   0 21.10.2021, 10:01 | Новости, Общество
Жахлива статистика: за добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

За добу в Україні зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 771, медпрацівників - 345), повідомляє МОЗ, інформує UAINFO.org.

 251 254 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані - 85 605 людей.

Також за минулу добу:

-  госпіталізовано - 4 892 особи;

- летальних випадків - 546;

- одужало - 8 036 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 2 701 600 осіб;

- одужало - 2 352 835 осіб;

- летальних випадків - 62 389;

- проведено ПЛР-тестувань - 13 781 546.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу - 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 117 165 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

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