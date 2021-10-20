Трансгендер вперше отримав найвищий військовий ранг у США

Помічник глави МОЗ США Рейчел Левайн склала присягу / фото REUTERS

Помічник міністра охорони здоров'я США Рейчел Левайн стала першим в історії США трансгендерним офіцером з чотирма зірками в будь-якій з восьми силових структур країни.

Про це повідомляє NBC, інформує УНІАН.

63-річна Левайн була приведена до присяги 19 жовтня як адмірал, очоливши Офіцерський корпус служби громадської охорони здоров'я США, яка відповідає за збереження здоров'я нації.

Сама чиновниця назвала цю подію "важливою" і "історичною".

"Це знаменна подія, і для мене велика честь грати цю роль через вплив, який я можу надати, і її історичний характер. Я стою на плечах ЛГБТК+ людей, які були до мене - як публічних, так і непублічних. Нехай це сьогоднішнє призначення стане першим з багатьох, які ще варто зробити, оскільки ми створюємо різноманітніше і інклюзивніше майбутнє", - сказала Левайн у своїй промові під час присяги.

Її начальник, міністр охорони здоров'я США Хав'єр Бесерра підтримав її підвищення, назвавши це "гігантським кроком назустріч рівності нації".

У минулому вона працювала педіатром і займала посади головного лікаря і міністра охорони здоров'я штату Пенсільванія. Трансгендерний перехід вона зробила в 2011 році.

Чотири зірки - це найвищий військовий ранг в США. Вони присвоюються тільки військовослужбовцям у званні генерала і адмірала.

УНІАН