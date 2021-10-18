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В следующем году мы выйдем из пандемии, но коронавирус не закончится, – ВОЗ

  6   0 18.10.2021, 15:04 | Новости, Мир
В следующем году мы выйдем из пандемии, но коронавирус не закончится, – ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что пандемия коронавирус может закончиться в мире уже в следующем году. Однако при этом болезнь продолжит существовать.

"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это, как и с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются - и все нормально", - рассказал Клюге, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в каждой стране система здравоохранения должна играть первоочередную роль, чтобы пандемия не повторилась.

"Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального покоя. Нужно инвестировать в здравоохранение", - призвал Клюге.  

Он пояснил, что сейчас миру необходимо, чтобы 80-85% его населения было вакцинировано от COVID-19.

"В 35 из 53 стран Европейского региона ВОЗ наблюдается плато по вакцинации, то есть количество вакцинированных людей больше не растет", - отметил глава европейского бюро ВОЗ. 

Он добавил, что ВОЗ провела исследование поведенческих моделей населения, чтобы понять, кто не хочет прививаться и по какой причине.

"Мы выяснили, что люди не обязательно категорически против вакцинации. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. Например, раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро, действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок, и они безопасны", - резюмировал Клюге. 

РБК-Украина

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