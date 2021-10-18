Залікували до смерті: через бездіяльність лікарів помер їхній колега, а для замітання слідів – вирізали його органи

Олег Бенца / скріншот

Стали відомі моторошні подробиці смерті 38-річного хірурга та військовослужбовця Олег Бенци з Тернополя рік назад. Аби дізнатися страшну правду, матері чоловіка довелося домогтися ексгумації його тіла.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що жінка не погодилася з простим висновком, що її син помер, "бо так буває". У результаті з'ясувалося, що хірурга залікували до смерті, а потім задля приховання слідів злочину з його тіла вирізали органи.

"Він пішов пішки по смерть до них...", - зазначила вбита горем Анна Бенца.

За її словами, діагноз сина - гострий панкреатит. Він прийшов до лікарні у п'ятницю, йому ставало усе гірше.

"Жодне КТ, жодне УЗД ми тобі робити не будемо, того що це п'ятниця, субота, неділя, ніхто з тобою не буде возитися", - розповіла жінка, що чула особисто.

Анна Бенза переконана, що йому ввели протипоказаний препарат. У понеділок Олега не стало.

"Чоловік помирає в лікарні, де є усе, аби врятувати його життя. Дивно те, що заяву на відмову від розтину, з релігійних причин, пише двоюрідний брат, начебто на прохання матері. А мати, яка мешкає в Сполучених Штатах, встигає приїхати до поховання сина. І вимагає пояснень лікарів та розтину тіла. Їй відмовляють, а медичної карти сина не віддають. Все дуже дивно", - говориться у сюжеті.

Враховуючи все це, мати Олега вирішила звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "лікарська помилка".

"За результатами проведення першої судово-медичної експертизи було встановлено окремі порушення в лікарів", - зазначив керівник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

А ексгумація тіла чоловіка розкрила взагалі разючі подробиці: діафрагма - зі слідами втручання, не було кишківника, шлунка, підшлункової залози, селезінки, частини печінки.

"І саме ці органи вражає панкреатит. А їх - немає, - говориться у сюжеті. - І тут важливо! Жодного натяку на буцімто чорних трансплантологів. Всі ці органи - не пересаджують... Поліція вже веде розслідування і, крім обтічних формулювань, окремі порушення лікарів вже точно знає".