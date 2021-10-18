Рыбников: Зачем шпионы "AstraZeneca" украли формулу российской вакцины "Спутник V"?

Ответ на этот вопрос, казалось бы, очевиден: затем, что "Спутник V" - лучшая вакцина в мире по количеству заболевших, всем хочется иметь такую вакцину, чтоб весь мир был в шоке, и ежели с той вакциною упокой, так чтоб обязательно воскликнуть перед смертью: "Прошу считать меня невакцинированным!". Вот только сумели ли европейцы со своим примитивным уровнем фармакологического хозяйства как следует скопировать бесценный оригинал русского варева? Конечно, нет, и этому есть причина, о которой не принято распространяться, - а следовало бы! Или не следовало бы.

Об этом в своем новом фельетоне на сайте УНИАН пишет журналист Василий Рыбников, информирует UAINFO.org.

На днях российское телевидение рассказывало о счастливой и богатой жизни русских людей в "красной зоне", в частности, о поучительной истории семьи тренера по вольной борьбе из Старого Оскола. Сковидило ячейку общества ону поветрие заморское, да так тяжко, что хоть с пирком да на кладбище, однако же если вакцинированные "Спутником" члены семьи переболели легко и весело, под конфетки, бараночки да вентиляцию искусственну, то сам тренер оказался ярым антиваксом, а потому едва не вышел из ковидника вперед лаптями, после чего потом еще два месяца учился дышать через трубочку. И был бы из этой истории очередной добрым молодцам урок, кабы кто-то не слил в поганый Интернет закадровую съемку программы, из которой следовало, что как раз злополучный тренер-то и был привит "Спутником" в этой семье.

Оправдываясь за необъяснимую, на первый взгляд, клевету на тренера-смертника, русские журналисты намекнули, что сделали это по требованию правоохранительных органов. После этого стало окончательно ясно, что вокруг "Спутника" ведется разнузданная игра заокеанских разведок. Не случайно накануне скандала все прогрессивное человечество рассмешила так называемая сенсация: якобы русские шпионы выкрали из Оксфорда формулу вакцины "AstraZeneca", смешали с говном и палками и теперь ширяют ею русских людей под видом русской народной прививки "Спутник V".

Провокация была шита белыми нитками, глупо было даже сравнивать постыдную "АстраЗенеку" и вяличайший "Спутник", благодаря которому Россия вот уже несколько недель официально занимает первое место в мире по смертности от ковида. И, тем не менее, спикер российского МИД Мария Захарова пришла по этому поводу в необъяснимую ярость. "Немедленно извиняйтесь, желтушные! - кричала Захарова. - Я держу руку на красной кнопке! Подождем, твою мать!". Почему же Мария была так разгневана? Не потому ли, что Россия освободила Европу от коричневой чумы?

Россия освободила Европу от коричневой чумы.

Но дело не только в этом. Известно, что хоть формула "AstraZeneca", по очень странной причине, полностью совпадает с формулой "Спутника V", европейцы используют при изготовлении своей вакцины аденовирус шимпанзе, а русские люди - аденовирус человека. Именно поэтому жертвы "AstraZeneca" ведут себя как животные, а русские люди, причащенные "Спутником", наоборот, преисполняются огромной духовности, вяличия, начинают замечать в себе тягу к спортивным единоборствам, как тот тренер по вольной борьбе из Старого Оскола. Красноречивая деталь! Нужно ли называть имя человека, пожертвовавшего своими аденовирусами на благо родины, как он жертвовал ими всегда? Конечно, не нужно - разумеется, это Владимир Владимирович Путин.

В свете вновь открывшихся обстоятельств никого уже не удивляет тот факт, что вокруг Путина все болеют и умирают, один он только кашляет. "Путин отметил, что его работу в поездках обеспечивают более 100 человек... недавно заразились коронавирусом, - радостно сообщает российская пресса. - Президент отметил, что тоже мог заболеть COVID-19, но этого не произошло из-за защиты, которую обеспечила наша прививка, вакцина "Спутник V". Глупо было бы сомневаться в том, что к обеспечению жизнедеятельности Путина подпустили бы невакцинированных сотрудников - и вот они заболели, а он нет, защитил таки родной аденовирус! Таким образом, даже когда вся Россия заболеет и умрет, Путин будет живее всех живых, и это очень, очень правильно.

Принимая во внимание все эти научные факты, нетрудно понять, зачем стоящему за "AstraZeneca" ЦРУ понадобилось похищать формулу "Спутника V", если оно все равно было не в состоянии нормально ее скопировать. На самом деле ЦРУ и не нужна была сама вакцина - оно совершенно очевидно охотилось за образцами стволовых аденовирусов Владимира Владимировича Путина, чтобы клонировать из них, наконец, достойных лидеров для США и государства Западной Европы - такого как Путин! Каково же было удивление буржуазных ученых, когда на выходе из русской пробирки у них получилось старое лысое шимпанзе в кимоно. Ну и еще говно и палки, конечно, куда ж Русскому миру без этого.

Путин снова всех переиграл.

Василий РЫБНИКОВ