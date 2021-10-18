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Цена на газ в ЕС взлетела на 30% на решении "Газпрома" по транзиту через Польшу и Украину

  8   0 18.10.2021, 21:10 | Новости, Экономика
Цена на газ в ЕС взлетела на 30% на решении "Газпрома" по транзиту через Польшу и Украину

После короткой передышки европейский рынок газа снова бросило в жар.

Цена фьючерсов на газ нидерландского хаба TTF в понедельник взлетела почти до 1300 долларов за тысячу кубометров на фоне серии аукционов по бронированию трубопроводов для российских поставок.

Об этом информирует UAINFO.org.

Начав день снижением до 984 доллара за тысячу кубов (82 евро за мегаватт-час), газовые котировки подскочили на 31% за четыре часа после того, как «Газпром» отказался заключать контракты на транзит дополнительных объемов через Украину и Польшу.

На 13.20 мск ноябрьские контракты торговались уже по 1293,2 доллара за тысячу кубометров (+11% к пятнице). Газ с поставкой в декабре продавали по 1297,5 доллара, а в январе — по 1296 доллара.

На ожиданиях, что газовый кризис и дефицит топлива сохранятся надолго резко выросли цены на газ с поставкой уже после отопительного сезона: апрельские фьючерсы подорожали до 659 долларов за тысячу кубометров и обновили максимумы с начала октября.

Очередная серия аукционов на транзит российского газа показала, что в ноябре увеличения поставок не планируется.

«Газпром» вновь отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС и продолжит качать лишь оговоренные долгосрочным контрактом 109 млн кубометров в сутки.

Поставки по трубе «Ямал-Европе», которая через Польшу качает газ в ФРГ, останутся втрое ниже уровней первой половины года: «Газпром» выкупил лишь треть мощностей — 31 млн кубометров в день из 89 млн.

По оценкам Bank of America, с октября прокачка российского газа в ЕС упала на 30% относительно сентября и 12% в годовом выражении, хотя добыча «Газпрома» выросла на 17%.

Дополнительный газ «Газпрома» уходит на внутренний рынок, где, по оценкам компании, на 30% выросло потребление из-за холодной погоды. Средняя температура в сентябре оказалась на 2,8 градуса ниже, чем годом ранее, а в октябре держится на 2,6 градуса ниже.

Отопительный сезон в Европе стартовал на прошлой неделе, когда все ключевые потребители перешли к отбору газа из хранлищ.

14 октября расходовать запасы Германия, Франция, Австрия и Чехия. Тремя днями ранее ПХГ «распечатала» Словакия вслед за Венгрией и Нидерландами, которые первыми начали тратить газ еще на прошлой неделе.

Европа встретила холодный сезон с хранилищами наполненными на 15% меньше, чем в прошлом году, причем отбор газа начался на неделю раньше обычного.

Ближе всех к энергетическому кризису — Германия, она находится «на острие ножа», потому что газа до весны может физически не хватить, пишут аналитики Nordea: в хранилищах «Газпрома» на территории страны 16,9 млрд кубометров, тогда как расход за октябрь-март составляет 17,5-20 млрд кубов.

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