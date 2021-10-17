Отец смертельно больного мальчика сам создал лекарство

На тот момент у него было только среднее образование, поэтому он записался на общедоступные курсы в университете.

В Китае отцу страдающего от смертельной болезни Менкеса мальчика удалось самостоятельно создать для сына лекарство. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Болезнь Менкеса вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос, благодаря чему болезнь Менкеса также имеет название "болезнь курчавых волос".

Патологии такого рода появляются из-за нарушения клеточного транспортирования меди в организме - дети с этой болезнью живут только несколько лет.

"Я чувствовал себя опустошенным, но не мог сдаться. Как можно было отказаться от собственного ребенка?", - рассказал отец ребенка Сюй Вэй о своих чувствах, когда узнал причину замедленного развития своего сына.

30-летний мужчина, не найдя средства для лечения этого заболевания, решил сам синтезировать экспериментальное лекарство - аминокислоту гистидин меди.

На тот момент у него было только среднее образование, поэтому Сюй записался на общедоступные курсы в университете, чтобы научиться производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества.

Из-за высокой сложности и дороговизны промышленного производства лекарства, которое он создал, было решено создать его у себя дома.

Сначала он испытал препарат на крысах, потом на себе и только после этого дал его сыну. Обследование показало, что лекарство помогло ему частично вылечиться. Мальчик жив, но все еще не может переворачиваться и разговаривать.

korrespondent.net